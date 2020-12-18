Пользователи сообщили о проблемах с работой Instagram
Карина Казанцева
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В работе социальной сети Instagram произошел сбой, следует из данных Downdetector.
Чаще всего возникают сложности с веб-сайтом, обновлением ленты и входом в приложение.
До этого о сбоях пользователи сообщали 12 декабря. Неполадки наблюдались в США, Великобритании, а также Франции, Венгрии и других странах.
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