Пользователи сообщили о проблемах с работой Instagram

В работе социальной сети Instagram произошел сбой, следует из данных Downdetector.

Чаще всего возникают сложности с веб-сайтом, обновлением ленты и входом в приложение.

До этого о сбоях пользователи сообщали 12 декабря. Неполадки наблюдались в США, Великобритании, а также Франции, Венгрии и других странах.

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