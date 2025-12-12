Российский боксер стал претендентом на бой с украинцем Усиком

Российский боксер Гассиев выиграл пояс регулярного чемпиона мира по версии WBA

Российский боксер Мурат Гассиев стал обладателем пояса регулярного чемпиона мира по версии Международной ассоциации бокса (WBA) в супертяжелом весе, одолев болгарина Кубрата Пулева.

Бой продлился шесть раундов. В первых пяти раундах было небольшое преимущество Пулева. В пятом раунде Гассиев начал перехватывать инициативу, а Пулев стал терять инициативу. В шестом раунде российский боксер отправил Пулева в нокаут боковым левым ударом.

После этой победы Гассиев может претендовать на титульный поединок с украинцем Александром Усиком, который является суперчемпионом WBAв супертяжелом весе

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Гассиев — среди профессионалов бывший чемпион по версии WBA Inter-Continental (2023), бывший чемпион Евразии по версии EBP (2022—2023), бывший чемпион Азии по версии WBA Asia (2021—2023) в тяжелом весе, бывший объединенный чемпион мира по версиям WBA (2018) и IBF (2016—2018) в первом тяжелом весе. Сейчас Гассиев выступает в категориях первого тяжелого и тяжелого веса.

