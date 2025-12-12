В ОП прокомментировали решение ЕС бессрочно заблокировать активы РФ

Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил ТАСС, что бессрочная блокировка российских активов приведет к утрате доверия инвесторов к странам Евросоюза и девальвации евро.

По словам Машарова, «ворью доверять нельзя».

«Несмотря на риски, <...>, потерю авторитета европейского депозитария, политическое руководство Евросоюза продолжает свою деятельность, направленную на хищение российских активов. Уверен, что Банк России и участники финансового рынка смогут воспользоваться юридическими механизмами защиты законных прав в полном объеме», — отметил он.

12 декабря глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в Евросоюзе будут заморожены до выплат Украине со стороны РФ.

Накануне агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов.

Позже в Совете ЕС сообщили, что Евросоюз не отдаст активы РФ, пока Европа испытывает экономические трудности.

Ранее сообщалось, что Euroclear может потерять €16 млрд в России в случае изъятия активов РФ в ЕС.