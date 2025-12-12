На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Переславле-Залесском при пожаре в Никитском монастыре никто не пострадал

Переславская епархия: при пожаре в Никитском монастыре никто не пострадал
Павел Лисицын/РИА Новости

В результате возгорания в одном из зданий на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском Ярославской области никто не пострадал. Об этом РИА Новости сообщил представитель Переславской епархии.

«Горит здание старого братского корпуса, где проживают монахи-трудники. Пострадавших нет, угрозы перехода огня на другие здания тоже нет», — сказал собеседник агентства.

Представитель епархии добавил, что причина пожара уточняется. По его словам, сперва монахи попытались самостоятельно потушить огонь, однако в результате решили вызвать пожарных. Сейчас в тушении возгорания задействованы три пожарные машины, отметил представитель.

О пожаре на территории Никитского монастыря сообщили в администрации Переславля-Залесского. На место происшествия прибыл глава округа, к тушению привлекли дополнительный расчет воинской части, отметили в администрации.

Ранее во Франции пожар уничтожил переживший войны и революцию католический монастырь XII века.

