Воронежский пенсионер продиктовал код из СМС и лишился 14 млн рублей

В Воронеже 73-летний мужчина продал машину и отдал все деньги мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в период с 11 по 12 декабря. Аферист связался с 73-летним мужчиной, представившись «курьером», и под предлогом получения посылки выманил у пенсионера код из СМС. Затем воронежцу стали звонить лжесотрудники Росфинмониторинга и Центробанка.

Под предлогом защиты сбережений преступники убедили потерпевшего продать свой автомобиль «Лада Нива», а затем отдать курьеру все вырученные со сделки средства и находившиеся дома накопления.

Общий ущерб, причиненный пенсионеру, составил более 14 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ — мошенничество.

