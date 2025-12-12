На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В одном из регионов РФ отменили беспилотную опасность

Власти Мордовии отменили сигнал беспилотной опасности
Shutterstock

В Мордовии отменили сигнал беспилотной опасности. Об этом сообщает Telegram-канал правительства региона.

«Отбой сигнала «Беспилотная опасность» на территории Мордовии», — говорится в сообщении.

12 декабря Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщал, что над Ярославлем произошли около семи взрывов.

Очевидцы рассказали о дыме над одним из районов и гулком звуке в небе. По словам местных жителей, всего было слышно от пяти до семи взрывов над городом, а также звук мотора в небе. Над некоторыми районами видны вспышки.

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские беспилотники.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев также сообщал об объявленной в регионе беспилотной опасности.

12 декабря в Сочи отменили угрозу атаки БПЛА менее чем через 20 минут после объявления.

Ранее силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву.

