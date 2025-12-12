На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московский таксист помог поймать пособницу мошенников

В Москве таксист помог поймать пособницу мошенников
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве бдительный таксист помог полицейским поймать пособницу телефонных мошенников. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел 10 декабря — 84-летняя москвичка получила звонок от лжеследователя, который заявил, что ее накопления якобы пытаются похитить. Злоумышленник посоветовал ей перевести деньги на «безопасный счет». Женщина поверила аферисту, сняла 2,5 млн рублей со счетов под предлогом организации свадьбы внука и возле подъезда отдала их незнакомке, являющейся пособницей преступников.

Водитель такси, который привез злоумышленницу на место, заподозрил неладное после ее возвращения с пакетом. Он остановил машину рядом с сотрудниками ГИБДД и полицейские задержали подозреваемую — в пакете нашли деньги пенсионерки.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Девушку задержали, а деньги отдали обратно пожилой женщине.

Ранее в российском регионе работница маркетплейса помогла задержать курьеров-мошенников.

