The Game Awards 2020 назвала «Игру года»

Премия The Game Awards 2020 назвала имена победителей в области достижений индустрии видеоигр. Трансляция церемонии проходила на Youtube-канале thegameawards.

Игра The Last of Us: Part 2 выиграла в номинациях «Лучшая игра», «Лучший геймдизайн», «Лучший сюжет» и «Лучший аудио-дизайн». Также ее посчитали самой доступной для инвалидов.

В категории «Лучший саундтрек» первое место заняла Final Fantasy VII Remake, в категории «Лучший экшен» — Hades.

Animal Crossing: New Horizons стала лучшей семейной игрой, Microsoft Flight Simulator — лучшей стратегией.

Приз зрительских симпатий получила игра Ghost of Tsusima.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названы лучшие сериалы Netflix в 2020 году