В ГД внесли законопроект о штрафах за неисполнение закона о суверенном Рунете

В Государственную думу внесен проект закона о штрафах до одного миллиона рублей за нарушения требований по обеспечению устойчивого Рунета, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Проект внесли в целях пресечения нарушения требований по обеспечению устойчивого Рунета глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский.

Сумма штрафом варьируется в зависимости от состава административного правонарушения: для юридических лиц — 20 тыс. руб. — 700 тыс. руб.

«Проектом также устанавливается административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения. В этом случае суммы штрафов для юридических лиц составляют от 60 тысяч рублей до 1 миллиона рублей», — говорится в материалах.

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