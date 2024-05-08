«Сейчас импортозамещение»: Александр Васильев рассказал о «наказании» от Первого канала

Историк моды и экс-ведущий «Модного приговора» Александр Васильев рассказал о наказании от Первого канала. Об этом он вспомнил в интервью на YouTube-канале «Телеканал «Страз».

«Меня очень-очень журили за то, что я ходил на интервью к Лере Кудрявцевой на НТВ. И наказали тем, что вместо меня взяли другого ведущего, который вел около 20 программ. Это было наказание рублем. Но потом все равно меня вернули, потому что лучше никого не нашли. А сейчас импортозамещение», — улыбнулся Васильев.

Он также оценил стилиста Александра Рогова в должности нового ведущего телешоу. По мнению Васильева, мужчина хорошо держится в кадре, у него поставлена речь. Однако, напомнил историк моды, Рогов ведет свой собственный проект, который по-прежнему радует фанатов новым контентом. В связи с этим телеведущий выразил опасения, что на стилиста могут по аналогии наложить санкции, так как «Первый канал ревнив».

«Модный приговор» вновь появился в эфире 22 апреля после длительного перерыва. Александр Васильев покинул пост ведущего, а формат немного изменили. Теперь «мужскую» версию шоу будет оценивать стилист Александр Рогов, а «женскую» — Лилия Рах.

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