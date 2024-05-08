Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уважаемый товарищ первый секретарь ЦК Компартии Кубы, президент Республики Кубы товарищ Диас-Канель Бермудес, я очень рад вас снова видеть в Москве, рад нашей встрече», — приветствовал Медведев главу Кубы.

8 мая Диас-Канель Бермудес примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в качестве лидера страны-наблюдателя.

Президент Кубы прилетел в Москву 7 мая. Ожидается, что Диас-Канель станет гостем парада Победы на Красной площади 9 мая. Помощник главы российского лидера Юрий Ушаков сообдал, что после участия в торжественных мероприятиях кубинский президент проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

До этого Ушаков заявлял, что 9 мая Путин проведет обсуждение ряда вопросов с приглашенными на парад Победы президентами латино-американской Кубы, азиатского Лаоса и африканской Гвинеи-Бисау.

Ранее Путин поздравил кабмин с наступающим Днем Победы.