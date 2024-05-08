В Индонезии жених через 12 дней после свадьбы узнал, что его жена оказалась мужчиной, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, 26-летний мужчина год встречался с «женой», но узнал, что она на самом деле мужчина лишь во время их медового месяца. Подозрения у индонезийца начались, когда его якобы супруга отказалась с ним спать. Когда обман вскрылся, жених обратился в полицию.

«Если посмотреть их свадебные фотографии, «жена» выглядит в точности как настоящая женщина. У него также мягкий голос и тон, поэтому не было никаких подозрений», — прокомментировали офицеры.

Мужчина, выдавший себя за женщину, был арестован и находится под стражей. Семья обманутого жениха до сих пор не верит в случившееся и отказывается комментировать сложившеюся ситуацию.

Ранее мужчина из Египта подал на развод, когда увидел свою жену без макияжа.