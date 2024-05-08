Тренер Кержаков рассказал, когда вернется к работе

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков рассказал, когда планирует вернуться к работе. Его слова приводит ТАСС.

«Я нахожусь в стадии переговоров с некоторыми клубами, все идет планомерно. Не хочу принимать резких решений, все нужно досконально изучить, обговорить, обсудить. Я думаю, что летом приступлю к работе. Российские или зарубежные клубы? Я в стадии общения с разными клубами, не хочу сейчас афишировать», — заявил Кержаков.

8 мая стало известно, что Кержаков проходит стажировку в испанской «Севилье».

Кержаков стал тренером сербского «Спартака» в июне 2023 года. Под его руководством команда одержала пять побед в 14 матчах высшей лиги Сербии. 13 ноября 2023 года был уволен из «Спартака» — на тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и одержал всего одну победу в семи последних матчах.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и одна — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Кержаков наряду с Артемом Дзюбой является лучшим бомбардиром в истории сборной России (по 30 голов).

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