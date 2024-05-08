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Защита замминистра обороны Иванова попросила суд отпустить его из СИЗО

Адвокаты замминистра обороны Иванова попросили перевести его под домашний арест

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Максим Блинов/РИА Новости

Представители защиты замминистра обороны России Тимура Иванова просят апелляционную инстанцию Мосгорсуда смягчить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Об этом заявил адвокат Денис Балуев, его цитирует ТАСС.

«Мы попросили избрать для нашего подзащитного меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Например, домашний арест или запрет определенных действий. Так мы сможем более активно участвовать в следственных действиях с подзащитным», — заявил юрист.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал Иванова и его друга Сергея Бородина до 23 июня 2024 года в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере.

Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Ранее два автомобиля Иванова перешли его бывшей жене.

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