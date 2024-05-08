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В ЕС ожидают «оживленных дискуссий» по санкциям на СПГ из России

Politico: в ЕС пройдут оживленные дискуссии по санкциям на СПГ из России

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Послы стран Европейского союза (ЕС) и рабочие группы в ближайшее время проведут «оживленные дискуссии» по поводу санкций, которые затронут сжиженный природный газ (СПГ) из России. Об этом пишет Politico.

Как заявил изданию один из чиновников Евросоюза, послы и рабочие группы в ближайшее время обсудят эту инициативу, прежде чем будут достигнуты какие-либо договоренности.

«Я бы ожидал оживленных дебатов», — сказал собеседник Politico.

7 мая сообщалось, что страны ЕС планируют в рамках 14-го пакета санкций ввести ограничительные меры против 11 судов, которые используются Россией.

6 мая Reuters сообщало, что новые ограничения ЕС, направленные против РФ, усилят запрет на полеты для российских самолетов.

До этого президент России Владимир Путин высказался об антироссийских санкциях. По его словам, началась «экономическая агрессия» против РФ. Российский лидер подчеркнул, что бесконечное число санкций, с которыми столкнулась страна, имели своей целью — разрушить Россию изнутри.

Ранее стало известно, когда ЕС согласует 14-й пакет санкций против России.

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