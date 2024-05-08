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Юмористка пошутила про «травму» из-за Гордона после участия в «Мужском/Женском»

Юмористка Мейханаджян не хотела выполнять команды для массовки на шоу Гордона

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Юмористка и звезда «Женского Stand-Up» Карина Мейханаджян в выпуске шоу «1-11» рассказала, как участвовала в массовке шоу «Мужское/Женское».

Она отметила, что подрабатывала актером массовки, когда ей было всего 18 лет. На программе, по словам юмористки, были специальные экраны, через которые шоураннеры транслировали массовке свои команды. Например, выразить удивление или неодобрение, а иногда похлопать. Мейханаджян призналась, что не выполняла эти требования.

Во время шоу ведущий программы Александр Гордон заметил неактивность девушки и подошел к ней. Он заверил, что ценит женщин со своим мнением и даже передал юмористке наушник, через который шоураннеры подавали команды и ему. Телеведущий пошутил, что у них с Мейханаджян много общего.

«В ваших жилах — армянская кровь, в моих — армянский коньяк», — процитировала девушка Гордон.

После этого комик в шутку заявила, что после этой передачи у нее появилась психологическая травма.

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