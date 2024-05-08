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Сорвавший литургию в храме россиянин получил два года принудительных работ

В Ульяновской области осудили мужчину, мешавшего проведению литургии в храме

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Depositphotos

Жителя Ульяновска приговорили к принудительным работам за ряд преступлений против собственности и личности. Об этом сообщает ИА «Улпресса».

В конце прошлого года 53-летний неоднократно судимый ульяновец совершил несколько преступлений на территории региона. На него завели уголовные дела за нанесение побоев, тайное хищение имущества, угрозу расправы, а также за незаконное воспрепятствование проведению богослужений.

Было установлено, что 3 декабря мужчина находился в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в поселке Карсун и помешал проведению литургии. Суд признал его виновным и приговорил к двум годам принудительных работ, согласившись с позицией прокурора.

Ранее в Новосибирске подросток ворвался с ножом в храм накануне Пасхи и ранил охранника.

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