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В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Глава Липецкой области заявил об отмене желтого уровня воздушной опасности

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Желтый уровень воздушной опасности, введенный на территории Липецкой области, отменили спустя 41 минуту. О том, что угроза миновала, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Отбой желтого уровня «Воздушной опасности», — написал глава субъекта.

Соответствующее заявление было опубликовано в 13:13 мск. При этом особый режим начал действовать в 12:32 мск.

8 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в административном центре региона и Белгородском районе. В связи с этим он призвал граждан не выходить на улицу и не подходить близко к окнам.

В тот же день украинские военнослужащие обстреляли село Муром, которое находится в Шебекинском городском округе Белгородской области. На этом фоне представители властей рекомендовали мирным жителям пройти в укрытия.

До этого бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по белгородскому селу Малиновка при помощи дрона-камикадзе. В результате детонации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был поврежден грузовой автомобиль.

Ранее одно из сел Брянской области подверглось обстрелу со стороны украинских войск.

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