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Депутата-иноагента Ступина лишили мандата

Мосгордума прекратила полномочия депутата-иноагента Ступина из-за прогулов

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Евгений Ступин/vk.com

Депутата Московской городской думы Евгения Ступина (признан в РФ иностранным агентом) лишили мандата из-за статуса иностранного агента. Об этом в Telegram-канале сообщает помощница депутата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина Мария Чуприна.

«Евгения Ступина лишили депутатского мандата. Против проголосовали только 5 депутатов Московской городской Думы: Митрохин, Шувалова, Енгалычева, Круглов, Тимонов», — говорится в публикации.

Как заявил председатель комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников, депутат Ступин не был на заседаниях с сентября 2023 года по апрель 2024, а причины отсутствия не признали уважительными. В связи с этим его полномочия прекратились досрочно.

До этого в Госдуме одобрили поправки, запрещающие участвовать в выборах иноагентам. Также согласно поправкам, иноагенты не могут стать наблюдателями на выборах любых уровней. Кроме того, принята поправка о досрочном прекращении полномочий иностранных агентов в органах государственной власти. Иноагенты также не смогут стать доверенными лицами кандидатов на любых выборах.

Ранее в России предложили ввести статус «пособник иноагента».

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