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Организаторы подтвердили переговоры о возможном концерте Канье Уэста в России

Глава корпорации PMI Финкельштейн: выступление Канье Уэста в РФ обсуждается

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Michael Wyke/AP

Возможность выступления американского рэпера Канье Уэста в России действительно обсуждается. Однако сообщения о концерте в «Лужниках» 8 июня являются неправдой, так как никакого контракта на данный момент не подписано, заявил НСН Евгений Финкельштейн, глава корпорации PMI, организующей концерты мировых звезд в России.

Организация такого масштабного события занимает огромное количество времени, поэтому тот факт, что на данный момент контракт с «Лужниками» не заключен, опровергает вероятность концерта 8 июня, объяснил эксперт. Также он напомнил, что на этот день запланировано выступление Macan на стадионе «Спартак», а провести два таких крупных события в один день было бы очень сложно.

«Не очень понимаю, как это можно организовать, когда ни организаторы, ни площадка об этом не в курсе», – подчеркнул Финкельштейн.

При этом саму возможность выступления Канье Уэста в России он не опроверг, подчеркнув, что такие планы есть уже давно.

«Тут должно быть сказано о том, кто организатор. Я знаю, что выступление Канье Уэста обсуждается, мы тоже ведем переговоры по этому проекту», – отметил он.

Приезд рэпера в Россию открыл бы дорогу для приезда в страну многих мировых звезд, считает Финкельштейн. Сегодня, по его мнению, даже желающие приехать в Россию мировые звезды не рискуют идти на это из-за хейта в соцсетях.

«Это будет прорыв блокады. Такой артист, как Канье Уэст, может пойти на это», – заключил эксперт.

Напомним, накануне появилась информация, что якобы Канье Уэст планирует выступить в России этим летом. Однако позднее эти сообщения опровергли – создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников назвал новость о визите исполнителя «фейком».

Ранее Яна Рудковская назвала другую дату приезда Канье Уэста в Россию.

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