Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине продлили военное положение и мобилизацию

Гончаренко: Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на 90 дней

close
100%
РИА «Новости»

Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«За продление военного положения — 339 (депутатов. — прим. ред.). За продолжение мобилизации — 336», — написал Гончаренко.

До этого президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении с 14 мая военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Впервые они были введены на Украине 24 февраля 2022 года и неоднократно продлевались.

3 мая одной категории украинцев продлили бронь по мобилизации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Денис Шмыгаль. В документе сказано, что отсрочка от призыва на военную службу автоматически продлится для сотрудников, работающих на железной дороге, еще на один месяц. По словам председателя правления «Укрзализныцы» Евгения Лященко, в стране насчитывается более 190 тысяч сотрудников компании.

Ранее на Украине мобилизовали футболиста клуба Первой лиги.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами