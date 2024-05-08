На Украине продлили военное положение и мобилизацию

Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«За продление военного положения — 339 (депутатов. — прим. ред.). За продолжение мобилизации — 336», — написал Гончаренко.

До этого президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении с 14 мая военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Впервые они были введены на Украине 24 февраля 2022 года и неоднократно продлевались.

3 мая одной категории украинцев продлили бронь по мобилизации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Денис Шмыгаль. В документе сказано, что отсрочка от призыва на военную службу автоматически продлится для сотрудников, работающих на железной дороге, еще на один месяц. По словам председателя правления «Укрзализныцы» Евгения Лященко, в стране насчитывается более 190 тысяч сотрудников компании.

Ранее на Украине мобилизовали футболиста клуба Первой лиги.