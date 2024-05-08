Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай взялся за регулирование перегретой отрасли аккумуляторов

Минпромторг КНР рекомендовал не наращивать производство аккумуляторов

close
100%
Global Look Press

В рамках мер по охлаждению перегретого рынка литий-ионных аккумуляторов министерство промышленности и информационных технологий Китая выступило с предложением ввести новые правила для отрасли. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно законопроекту, компаниям рекомендуется воздержаться от строительства заводов, «просто наращивающих производственные мощности», пишет издание.

Документ также предлагает установить минимальные стандарты по плотности энергии и другим ключевым характеристикам аккумуляторных батарей. Минпромторг запросил общественное обсуждение проекта, который пока не является обязательным к исполнению.

Инициатива была озвучена во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Европу, где он пытался развеять опасения по поводу растущего экспорта из Китая «зеленых» технологий — от батарей до электромобилей и солнечных панелей. США и ЕС ранее критиковали КНР за создание излишних мощностей в этих сферах.

Накануне китайская корпорация Nio заручилась поддержкой концерна BYD в производстве бюджетного электромобиля.

Ранее были названы самые ненадежные автомобили Toyota.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами