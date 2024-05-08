Китай взялся за регулирование перегретой отрасли аккумуляторов

В рамках мер по охлаждению перегретого рынка литий-ионных аккумуляторов министерство промышленности и информационных технологий Китая выступило с предложением ввести новые правила для отрасли. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно законопроекту, компаниям рекомендуется воздержаться от строительства заводов, «просто наращивающих производственные мощности», пишет издание.

Документ также предлагает установить минимальные стандарты по плотности энергии и другим ключевым характеристикам аккумуляторных батарей. Минпромторг запросил общественное обсуждение проекта, который пока не является обязательным к исполнению.

Инициатива была озвучена во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Европу, где он пытался развеять опасения по поводу растущего экспорта из Китая «зеленых» технологий — от батарей до электромобилей и солнечных панелей. США и ЕС ранее критиковали КНР за создание излишних мощностей в этих сферах.

Накануне китайская корпорация Nio заручилась поддержкой концерна BYD в производстве бюджетного электромобиля.

Ранее были названы самые ненадежные автомобили Toyota.