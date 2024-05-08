Мосгорсуд в закрытом режиме рассматривает жалобу на арест Тимура Иванова

Мосгорсуд проводит закрытое заседание, где рассматривает жалобу на арест заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Заседание идет в закрытом режиме», — следует из сообщения суда.

Отмечается, что Иванов участвует в заседании из СИЗО по видеосвязи.

До этого адвокат Денис Балуев заявил, что юристы Иванова собираются обжаловать решение Басманного суда Москвы об аресте их подзащитного. Он хочет, чтобы его подзащитного перевели под домашний арест.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере. Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Ранее сообщалось, что два автомобиля Иванова перешли его бывшей жене.