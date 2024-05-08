В России стало больше дачников

Сегодня дача или участок земли есть у каждого второго россиянина (52%). Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

За последние 10 лет в России стало втрое больше владельцев загородного жилья с возможностью проживания в течение всего года — 25% против 8% в 2014 году. Между тем дачи, обустроенные исключительно для проживания летом, заметно потеряли популярность. Их число сократилось до 18% с 29% десять лет назад.

Семь из десяти россиян выращивают на своих участках сельхозпродукты. Чаще всего это огурцы (указали 55% опрошенных), помидоры (52%), картофель (45%), морковь (32%) и лук (30%).

При этом 28% дачников практически все лето живут за городом, не выезжая в город. Для сравнения: в 2012 году показатель составлял всего 8%.

До этого россиянам посоветовали установить сигнализации и видеокамеры на загородном участке для защиты дачи от воров.

Ранее россияне описали загородный дом мечты.