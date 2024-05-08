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Российские военные уничтожили немецкий танк Leopard

МО РФ: российские военные уничтожили немецкий танк Leopard

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Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Российские военные уничтожили немецкий танк Leopard в своей зоне ответственности. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, также за сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 415 бойцов, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого российские войска группировки «Запад» освободили населенный пункт Кисловка в Харьковской области.

Российские военные улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт.

Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян также сообщал, что за последние 24 часа российские военнослужащие контролировали островную зону реки Днепр и значительную часть населенного пункта Работино. ВС РФ не позволяли перегруппироваться украинским войскам с помощью артиллерийского огня.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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