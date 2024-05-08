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Ученые обнаружили в мозге новый механизм памяти

NatComms: найдено свойство памяти, формирующее воспоминания во время сна

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Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе открыли ранее неизвестный механизм памяти. Он создает воспоминания и снижает метаболические затраты организма, действуя во время сна. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Согласно докладу, новый тип состояния памяти связан с центральной областью мозга, называемой энторинальной корой. Эта область также имеет отношение к развитию болезни Альцгеймера — одного из видов деменции.

Команда измерила мембранный потенциал нейронов энторинальной коры, а также оценила активность теменной коры — части мозга, посылающей сигналы в энторинальную кору.

Авторы заметили, что сигналы от теменной коры колеблются между состояниями «включено» и «выключено» через определенные промежутки времени, пока человек спит.
В то же время активность в энторинальной коре сохранялась даже во время сна, спадая и нарастая подобно волнам на воде.

Ученые назвали такой тип функционирования памяти «спонтанным постоянным бездействием».

Команда выяснила, что непрерывная работа энторинальной коры почти не тратит энергию организма и при этом удваивает доступный человеку объем памяти.

Исследователи считают, что когнитивные нарушения, возникающие при болезни Альцгеймера и других формах деменции, могут быть связаны с открытым ими механизмом памяти.

Ранее ученые назвали фактор, повышающий риск болезни Альцгеймера до 95%.

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