Twitter передаст официальный аккаунт президента США Байдену в день его инаугурации

Официальный аккаунт президента США в Twitter будет передан демократу Джо Байдену, который был объявлен американскими СМИ победителем на выборах, в день инаугурации. Об этом сказано в заявлении представителя соцсети Ника Пасилио, опубликованном изданием Politico.

Он отметил, что следующему главе Белого дома также перейдут и ряд других официальных аккаунтов.

«Twitter активно готовится к тому, чтобы поддержать передачу ведомственных аккаунтов Белого дома 20 января 2021 года», — говорится в заявлении Пасилио.

Инаугурация нового главы Белого дома намечена на 20 января.