Полиция уточнила данные о проводимой у офиса Ubisoft операции
Ника Пикекатлет
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Полиция канадского Монреаля уточнила данные по проводимой спецоперации из-за поступивших данных о захвате заложников в здании компании. Об этом полиция Монреаля сообщила в Twitter.
Силовики отметили, что спецоперация проходит на углу Сен-Лоран и Сен-Виатнр. Правоохранители просят граждан избегать этот район.
Кроме того, они уточнили, что провели осмотр на месте ЧП, пострадавших обнаружено не было.
При этом CBC уточняет, что предполагаемый захват заложников произошел в соседнем здании.
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