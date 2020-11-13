Полиция уточнила данные о проводимой у офиса Ubisoft операции

Полиция канадского Монреаля уточнила данные по проводимой спецоперации из-за поступивших данных о захвате заложников в здании компании. Об этом полиция Монреаля сообщила в Twitter.

Силовики отметили, что спецоперация проходит на углу Сен-Лоран и Сен-Виатнр. Правоохранители просят граждан избегать этот район.

Кроме того, они уточнили, что провели осмотр на месте ЧП, пострадавших обнаружено не было.

При этом CBC уточняет, что предполагаемый захват заложников произошел в соседнем здании.

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