Facebook запретит объявления с призывами к отказу от вакцинации

Рекламные объявления, призывающие к отказу от вакцинации, будут заблокированы в социальной сети Facebook. Об этом сообщается на сайте компании.

Facebook отмечает, что целью подобной политики является борьба с дезинформацией, которая может нанести вред усилиям в области общественного здравоохранения.

Под запрет попадает реклама, открыто рекомендующая отказаться от вакцинации, указано в сообщении. Отмечается, что публикации с критикой той или иной государственной политики в области вакцинации запрещены не будут.

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