Facebook объявил о запрете контента с отрицанием Холокоста

Facebook запретит контент, отрицающий холокост. Об этом соцсеть объявила в понедельник, 12 октября.

Основатель Facebook Марк Цукерберг, комментируя нововведение, отметил, что это довольно серьезное изменение политики соцсети. По его словам, Facebook уже давно удаляет посты, которые восхваляют преступления на почве ненависти или массовые убийства, в том числе холокост.

«С ростом антисемитизма мы расширяем нашу политику и запрещаем также контент, отрицающий холокост или искажающий информацию о нем», — написал на своей странице в Facebook Цукерберг.

Он также заявил, что его мучали противоречия «между необходимостью поддерживать свободу слова и вредом, причиняемым преуменьшением или отрицанием ужасов холокоста». Цукерберг признался, что его мнение касаемо данного вопроса изменилось, когда он увидел данные о росте насилия на почве антисемитизма.

Ранее основатель Facebook неоднократно заявлял о том, что соцсети не должны заниматься цензурой.