Главред белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Протасевич объявил об уходе

Главред белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич в своем Twitter сообщил об уходе из проекта.

«С воскресенья я больше не имею никакого отношения к проекту Nexta. Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным», --написал он.

Протасевич добавил, что не намерен надолго уходить с экранов «девайсов».

«Впереди еще много чего интересного», — отметил он.

Комментируя свой уход СМИ, Протасевич сообщил, что взгляды его и руководства на будущее проекта разошлить.

Ранее МВД Белоруссии завело дело в отношении создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило по статье за «организацию массовых беспорядков». Аудитория канала насчитывает более 2 млн чловек.