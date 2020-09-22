Сноуден отдаст властям США $5 млн за утечку информации

Бывший сотрудник американских спецслужб Эвдард Сноуден согласился отказаться от $5 млн, которые он получил с продаж книги «Личное дело» и публичных выступлений, сообщает CNN со ссылкой на адвоката Сноудена Лоренса Ластберга.

Книга была опубликована без согласия американских властей, разглашения изложенной в ней информации нарушает условия контракта Сноудена со спецслужбами США, указано в сообщении. Отмечается, суд поддержал иск министерства юстиции о возвращении доходов.

При этом Сноуден и американская администрация достигли соглашения о переводе средств в доверительный фонд, рассказал адвокат. Данное соглашение уже передано в суд.

По словам Ластберга, экс-сотрудник спецслужб намерен обжаловать постановление суда, согласно которому он должен нести ответственность за разглашение сведений.

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал американским СМИ ряд секретных материалов о программах слежки разведслужб США и Великобритании в сети. Россия предоставила Сноудену временное убежище в 2013 году при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

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