Приложения ВГТРК исключили из App store на Украине

Из каталога App store на Украине будут удалены четыре приложения ВГТРК, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Как рассказали в компании, приложения были заблокированы по требованию Службы безопасности Украины.

»Apple уведомил ВГТРК об изъятии приложений «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm», а также популярного новостного приложения Вести.ру из каталога Appstore на территории Украины», — указывается в сообщении.

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