Приложения ВГТРК исключили из App store на Украине
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Из каталога App store на Украине будут удалены четыре приложения ВГТРК, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Как рассказали в компании, приложения были заблокированы по требованию Службы безопасности Украины.
»Apple уведомил ВГТРК об изъятии приложений «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm», а также популярного новостного приложения Вести.ру из каталога Appstore на территории Украины», — указывается в сообщении.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Telegram пожаловался на Apple в Еврокомиссию
— ФАС признала злоупотребления Apple на рынке приложений