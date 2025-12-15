Число атаковавших Москву БПЛА достигло 20

Собянин: силы ПВО Минобороны уничтожили еще один БПЛА, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву. Об этом в своем аккаунте в мессенджере Max заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», — написал он.

По словам мэра, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Двадцатью минутами ранее Собянин уже сообщал об уничтожении беспилотника на подлете к Москве. Таким образом, общее число беспилотников, которые 15 декабря пытались атаковать российскую столицу, достигло 20.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме назвали «жестом отчаяния» удары БПЛА ВСУ по России.