Евросоюз расширит санкции против танкеров «теневого флота» РФ

Владимир Астапкович/РИА Новости

Европейский союз внесет в санкционный список еще несколько десятков морских судов в рамках антироссийских рестрикций. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав министерств иностранных дел стран сообщества, передает ТАСС.

Она отметила, что решение в отношении судов так называемого «теневого флота» РФ будет принято 15 декабря.

«У нас есть 40 дополнительных судов плюс вспомогательные средства», — отметила Каллас.

По ее словам, новые санкции в отношении России главы МИД Европейского союза утвердят 15 декабря.

До этого правительство Швейцарии объявило о присоединении к 19-му пакету санкций ЕС. Новые меры вступили в силу 13 декабря 2025 года.

19-й пакет санкций, введенный Евросоюзом против России в конце октября, предусматривает ограничения, направленные против российских банковских учреждений и операций с использованием криптовалют. Кроме того, в список ограничений были включены свыше сотни танкеров, ходящих под иностранными флагами и задействованных в транспортировке российской нефти. Кроме того, глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила введение ограничений на перемещения российских дипломатов на территории стран ЕС.

Ранее СМИ рассказали, что в ЕС думают по поводу 20-го пакета санкций против России.

