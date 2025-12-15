В суд поступило заявление ЦБ РФ к Euroclear на 18,1 трлн рублей

В суд Москвы поступило исковое заявление ЦБ к Euroclear на 18,1 трлн рублей

Исковое заявление Центрального банка РФ к бельгийскому депозитарию Euroclear поступило в Арбитражный суд города Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«12 декабря 2025 года в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank. <...> Сумма исковых требований — 18 172 971 903 836 рублей», — говорится в сообщении.

12 декабря Банк России объявил о подаче иска к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

До этого агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

Ранее сообщалось, что Euroclear может потерять €16 млрд в России в случае изъятия активов РФ в ЕС.