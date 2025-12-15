На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ узнали о подготовке Харрис к выборам президента США в 2028 году

Axios: Камала Харрис может побороться за пост президента США в 2028 году
Alex Brandon/AP

Бывший вице-президент США Камала Харрис может вновь попытаться занять высший государственный пост на выборах в 2028 году. Об этом сообщил портал Axios.

По информации журналистов, Харрис на прошлой неделе уже предприняла несколько шагов, которые представители Демократической партии США рассматривают как начало ее новой президентской кампании. В частности, во время выступления 12 декабря в Лос-Анджелесе она отошла от риторики своей первой кампании, в которой поддерживала политику экс-лидера США и своего однопартийца Джо Байдена, и обрушилась с критикой на обе партии. Она отметила, что и демократы, и республиканцы не смогли оправдать доверие общественности.

На выборах президента США, которые прошли в ноябре 2024 года, Харрис, представлявшая Демократическую партию, уступила кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

До этого кандидат исторических наук, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Алхименков выразил мнение, что старший сын Дональда Трампа может сменить отца на посту президента США. Эксперт обратил внимание на то, что Дональд Трамп-младший ведет активную общественно-политическую деятельность, в том числе участвует в назначении кандидатов на посты в администрации его отца и комментирует международные дела. По словам политолога, если у старшего сына Трампа будет желание, то он вполне может войти в большую политику и стать новым президентом США.

Ранее Илон Маск заявил, что Вэнс станет следующим президентом США.

