На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава дипломатии ЕС призвала подготовить гарантии безопасности для Украины

Каллас призвала ЕС подумать о гарантиях для Украины взамен членства в НАТО
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Странам — членам Европейского союза (ЕС) необходимо подумать о действенных гарантиях безопасности для Украины взамен ее членства в НАТО. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран сообщества, передает РИА Новости.

По ее словам, если вступление Украины в НАТО больше не подлежит обсуждению, то необходимо подумать над тем, какие гарантии безопасности являются осязаемыми, «это не могут быть бумаги или обещания».

Калас подчеркнула, что под гарантиями безопасности должны подразумеваться реальные войска и возможности, чтобы Украина была в состоянии защитить себя.

До этого Каллас сообщила, что главы министерств иностранных дел Европейского союза 15 декабря утвердят новые санкции в отношении России. По ее словам, ЕС внесет в санкционный список 40 морских судов так называемого «теневого флота» России.

19-й пакет санкций, введенный Евросоюзом против России в конце октября, предусматривает ограничения, направленные против российских банковских учреждений и операций с использованием криптовалют. Кроме того, в список ограничений были включены свыше сотни танкеров, ходящих под иностранными флагами и задействованных в транспортировке российской нефти.

Ранее СМИ рассказали, что в ЕС думают по поводу 20-го пакета санкций против России.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами