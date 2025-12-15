Глава дипломатии ЕС призвала подготовить гарантии безопасности для Украины

Каллас призвала ЕС подумать о гарантиях для Украины взамен членства в НАТО

Странам — членам Европейского союза (ЕС) необходимо подумать о действенных гарантиях безопасности для Украины взамен ее членства в НАТО. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран сообщества, передает РИА Новости.

По ее словам, если вступление Украины в НАТО больше не подлежит обсуждению, то необходимо подумать над тем, какие гарантии безопасности являются осязаемыми, «это не могут быть бумаги или обещания».

Калас подчеркнула, что под гарантиями безопасности должны подразумеваться реальные войска и возможности, чтобы Украина была в состоянии защитить себя.

До этого Каллас сообщила, что главы министерств иностранных дел Европейского союза 15 декабря утвердят новые санкции в отношении России. По ее словам, ЕС внесет в санкционный список 40 морских судов так называемого «теневого флота» России.

19-й пакет санкций, введенный Евросоюзом против России в конце октября, предусматривает ограничения, направленные против российских банковских учреждений и операций с использованием криптовалют. Кроме того, в список ограничений были включены свыше сотни танкеров, ходящих под иностранными флагами и задействованных в транспортировке российской нефти.

Ранее СМИ рассказали, что в ЕС думают по поводу 20-го пакета санкций против России.