Россиян призвали отказаться от салютов и фейерверков до конца СВО

Юрист Соловьев: россиянам нужно отказаться от запуска фейерверков до конца СВО
Александр Кряжев/РИА Новости

Россиянам сегодня необходимо отказаться от запуска фейерверков – как минимум, до полного завершения военной спецоперации, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев. Так в беседе с 360.ru он прокомментировал соответствующую инициативу депутатов Госдумы.

«У нас есть регионы, где это запрещено, — напомнил эксперт. — До окончания СВО вообще неуместно применять какие-либо фейерверки».

Он также напомнил, что запускать салюты во дворах многоквартирных домов запрещено – даже если в регионе нет ограничений, для запуска фейерверков оборудуют специальные площадки. Салюты во дворах представляют опасность, так как могут попасть в окна, на балконы, повредить фасады домов, пояснил юрист.

«Я вообще сделал бы этот вид сертифицируемым, ограничил бы его использование, до нескольких операторов в регионе», — добавил Соловьев.

Желающим полюбоваться на фейерверки он посоветовал не экспериментировать с ними самостоятельно, а обратиться к профессионалам, которые умеют их грамотно запускать. В целом сегодня этот вид развлечений уже не пользуется таким спросом, как раньше, а люди давно не соревнуются тем, у кого получился более эффектный салют, заключил юрист.

Ранее в Сочи запретили использовать фейерверки на городских праздниках.

До этого сообщалось о планах депутатов Госдумы выступить с инициативой об исключении из онлайн-продажи пиротехники. Среди причин они назвали тот факт, что пиротехника может использоваться при разного рода диверсиях и провокациях, а также, что устраивать шумные торжества в период проведения СВО кощунственно.

С аналогичной инициативой выступал председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров – он подчеркивал, что сфера использования пиротехники и фейерверков никак не контролируется, из-за чего такие изделия часто запускают в жилых массивах, представляя опасность для жителей.

Ранее в России фейерверки назвали напрасной тратой бюджета.

