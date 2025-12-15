На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Казахстане рассказали, как проходит транзит нефти из РФ в КНР по территории республики

Министр Аккенженов: транзит нефти из РФ в КНР не нуждается в согласовании с США
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов в ходе пресс-конференции заявил, что транзит нефти из России в Китай через территорию республики не нуждается в согласовании с США. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, транзит российской нефти в КНР не оплачивается в долларах США.

«Американские компании не присутствуют, там не происходит оплата в американской валюте, соответственно вот таких освобождений — они не требуются. Но у нас есть комфорт по этим операциям, то есть на сегодняшний момент мы осуществляем деятельность в соответствии с межправительственным соглашением, заключенным между РФ, КНР и Республикой Казахстан», — поделился Аккенженов.

17 ноября Аккенженов сообщал, что США сняли санкции с крупных проектов при участии российской компании «Лукойл» в Казахстане, их деятельности ничего не угрожает.

По словам министра, речь идет о проектах «Карачаганак петролиум оперейтинг» и «Карачаганак петролиум оперейтинг». Кроме того, власти США исключили из санкций компанию «Тенгизшевройл» и трубопровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), добавил Аккенженов.

Ранее в Казахстане прокомментировали информацию о покупке активов «Лукойла».

