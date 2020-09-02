Google выплатила штраф за нарушение закона РФ
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Компания Google LLC оплатила штраф в размере 1,5 млн рублей за выдачу в результатах поиска информации, доступ к которой ограничен на территории России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда Москвы Зульфию Гринчук.
Известно, что корпорацию привлекли к ответственности по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ.
С 1 октября 2018 года в России начал действовать закон, согласно которому поисковики должны подключиться к единому реестру запрещенных данных и фильтровать выдачу от находящихся в нем сайтов.
Google ранее уже штрафовали на 500 и 700 тысяч рублей за плохую фильтрацию результатов поиска.
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