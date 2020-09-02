Google выплатила штраф за нарушение закона РФ

Компания Google LLC оплатила штраф в размере 1,5 млн рублей за выдачу в результатах поиска информации, доступ к которой ограничен на территории России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда Москвы Зульфию Гринчук.

Известно, что корпорацию привлекли к ответственности по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ.

С 1 октября 2018 года в России начал действовать закон, согласно которому поисковики должны подключиться к единому реестру запрещенных данных и фильтровать выдачу от находящихся в нем сайтов.

Google ранее уже штрафовали на 500 и 700 тысяч рублей за плохую фильтрацию результатов поиска.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Московский суд оштрафовал Google на 1,5 млн рублей