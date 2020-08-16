Адвокат Сноудена обсудит с ним возможное помилование

Адвокат бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена обсудит с ним ситуацию вокруг возможного помилования со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом Кучерена заявил «Интерфакс».

Сноуден положительно отреагирует на возможность помилования, уверен адвокат. По его словам, экс-сотрудник спецслужб «очень любит свою страну и, конечно, он скучает по родине, родным, близким».

При этом Кучерена уверен, что речь не должна идти о помиловании, так как Сноуден не является преступником.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал серьезно изучить вопрос помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена.

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал американским СМИ ряд секретных материалов о программах слежки разведслужб США и Великобритании в сети. Россия предоставила Сноудену временное убежище в 2013 году при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

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