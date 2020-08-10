Telegram внедрил инструменты против цензуры для пользователей в Белоруссии

Разработчик и бизнесмен Павел Дуров заявил, что команда Telegram внедрила в приложение инструменты для обхода цензуры со стороны властей страны, об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы включили наши инструменты против цензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как интернет иногда в стране полностью отключается», — написал Дуров.

Накануне в Белоруссии пользователи сообщали о массовых отключениях интернета: во время протестов не работали соцсети, приложения и видеохостинги. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что неполадки с сетью произошли из-за кибератак из-за рубежа.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

10 августа акции протеста в Белоруссии возобновились.

«Газета.Ru» в текстовой онлайн-трансляции следит за развитием событий.

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