Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработает в России уже 15 июля, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники.

«Ожидается, что Spotify выступит партнером российской телекоммуникационной компании МТС», — пишет Variety.

В самом Spotify отказались комментировать эту информацию.

В случае открытия, Россия станет 80-й страной по счету, где будут доступны услуги сервиса. Представительство Spotify появилось в России еще в 2014 году, но запуск платформы несколько раз откладывали.