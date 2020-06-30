В Общественной палате РФ заявили о DDoS-атаке на свой сайт

Хакеры в течение последних нескольких часов совершили DDos-атаку на сайт Общественной палаты РФ и сайт проекта фейкам.нет.

Соответствующее заявление сделал во вторник руководитель экспертно-консультативной группы ОП по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.

«Хакерам удалось на некоторое время нарушить нормальную работу сайта», — цитирует его ТАСС.

Всего Малькевич насчитал 5 тыс. фейков, но, по его мнению, это не предел.

«1 июля, в ключевой день голосования, я думаю, фейки будут идти практически ежечасно», - полагает общественник.

Назвал он и цель хакеров: лишить ОП ее же интернет-ресурса, где разоблачались бы фейки.