Сын священника изнасиловал российскую школьницу, а потом ее за это затравили

«КП»: сын священника изнасиловал школьницу в Краснодаре, девочку затравили
В Краснодаре 15-летний сын священника изнасиловал 13-летнюю девочку и снял это на видео. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 25 апреля 2025 года. По словам отца пострадавшей, подросток, занимающийся боксом, заманил девочку в подъезд, ударил в живот и изнасиловал, записав все на камеру. На следующий день он шантажировал ее этим видео, чтобы добиться повторной встречи. Родители узнали о случившемся через десять дней от школьных педагогов, к которым попал этот ролик, но в урезанном виде — без лица насильника. Учителя уговаривали семью не обращаться в полицию, однако те написали заявление, предоставив полную запись.

Полиция установила виновного, отец подростка занимает высокий пост в епархии Краснодара. Семья юноши предлагала деньги за примирение, но родители девочки отказались. Уголовное дело передали в СК спустя 12 дней. Там его переквалифицировали с насильственных действий сексуального характера на более мягкую — понуждение к действиям сексуального характера. У пострадавшей тем временем диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.

Параллельно школьницу стали травить сверстники, видео гуляло по чатам, ее называли «проституткой». Из-за этого семья тайно переехала в Люберцы, но через несколько месяцев ролик попал к новым одноклассникам. Травля возобновилась — девочку оскорбляли, били бутылкой, а однажды толпа подростков в балаклавах пришла к ее подъезду «на разборку», разрисовав стены нацистской символикой. После этого девочку перевели на надомное обучение.

Ситуацию взял на контроль центральный аппарат СК России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителям управлений по Краснодарскому краю и Московской области доложить о ходе расследования.

Ранее компания юношей изнасиловала одноклассницу в туалете ТЦ и распространила видео в школе.

 
