Лидеры G7 не будут снимать санкции с РФ, несмотря на проблемы с поставками нефти

Макрон: лидеры G7 не будут снимать санкции с России
Annegret Hilse/Reuters

Лидеры стран Группы семи (G7) договорились оставить в силе санкции, введенные против России, несмотря на проблемы с поставками нефтепродуктов и других товаров, возникшие из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает BFMTV.

По его словам, ситуация с нефтью не оправдывает отмену санкций, а также не должна ослабить внимание государств к поддержке Украины.

Макрон добавил, что из-за фактического прекращения движения торговых судов через Ормузский пролив возникли проблемы с поставками нефтепродуктов и удобрений, что может негативно сказаться на сельском хозяйстве.

Президент Франции утверждает, что страны G7 работают над тем, чтобы снизить влияние конфликта на мировые рынки.

До этого в Международном энергетическом агентстве заявили, что экспорт нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив снизился до менее 10% от тех объемов, что были до обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари отметил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов.

 
