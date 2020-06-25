В ЦИК назвали причину сбоя в работе сайта для электронного голосования

Член Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Антон Лопатин заявил, что сбой в работе сайта для дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию был вызван большим объемом нагрузки. Об этом пишет РИА «Новости».

Он сказал, что поскольку жители Москвы и Нижегородской области сразу пошли голосовать, произошел пик нагрузки.

По словам Лопатина, в настоящий момент работа сайта полностью восстановлена.

Член ЦИК также отметил, что нижегородцы довольно активно принимают участие в дистанционном электронном голосовании.

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