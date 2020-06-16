Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Apple
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Еврокомиссия (ЕК) проводит антимонопольное расследование в отношении американской компании Apple, сообщили в пресс-службе ЕК.
Американскую компанию подозревают в нарушении норм Евросоюза в системе Apple Pay.
«Еврокомиссия начала официальное антимонопольное расследование», — передает сообщение ТАСС.
Кроме того, ЕК начала расследование против Apple в связи с возможным нарушением норм ЕС в работе App Store.
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