Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Apple

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Еврокомиссия (ЕК) проводит антимонопольное расследование в отношении американской компании Apple, сообщили в пресс-службе ЕК.

Американскую компанию подозревают в нарушении норм Евросоюза в системе Apple Pay.

«Еврокомиссия начала официальное антимонопольное расследование», — передает сообщение ТАСС.

Кроме того, ЕК начала расследование против Apple в связи с возможным нарушением норм ЕС в работе App Store.

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