Минкомсвязь предлагает провести тест приложения взамен паспорта в Москве

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предлагает провести испытание мобильного приложения взамен паспорта в Москве. Инициатива опубликована на федеральном портале проектов правовых актов.

Проведение эксперимента по созданию и использованию такого приложения планируется с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года, указано в проекте.

Приложение «Мобильный идентификатор» можно будет использовать вместо паспорта при обращении за некоторыми государственными, муниципальными и иными услугами, отмечается в документе.